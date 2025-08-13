中央氣象署今（13）日持續發布中度颱風楊柳海上、陸上颱風警報，正值風雨最強之際，屏東縣長周春米一早趕赴高樹縣道185、三地門口社大橋、林邊官埔抽水站等地，實地視察清淤排水作業進度，除了為堅守第一線的工班人員加油打氣，同時提醒所有鄉親嚴防午後即時強降雨，注意自身安全。
今日一早現場風雨交加，開口契約廠商與工務人員頂著大雨、踩著積水，持續清理灌溉溝渠與河道淤泥，挖土機、鏟裝車馬力全開，抽水站更是嚴加戒備、密切監控水位變化，務求在豪雨來襲前搶通排水、確保水流順暢。
周春米表示，楊柳颱風來得又急又快，加上7月初的丹娜絲颱風及0728強降豪雨，山區含水量已趨近飽和，今天特別前往高樹沿山公路巡視灌溉溝渠清淤進度，先前山洪夾帶砂石沖刷阻塞，曾經漫水淹進鳳梨田，這幾天工班緊急趕工，今天是最後一哩路，希望午後大雨前能完成修復，同時也叮囑同仁與廠商注意自身安全，遇上雨勢過大時不必冒險作業，因為鬆軟砂石容易再度崩落。
周春米指出，林邊鄉親林公園長年為淹水熱點，造成蓮霧農損，去年完工的官埔抽水站在這次颱風中發揮作用，以每秒3立方公尺的抽水量，讓林邊免於淹水，但面對極端氣候，水利設施必須更具韌性，也盼中央持續支持地方建設。
屏東縣政府表示，今天下午平地恐有150公釐以上即時強降雨，呼籲鄉親盡早返家、避免外出，山區族人務必配合鄉公所與應變中心進行預防性撤離，目前已撤離400位族人，其中194位安置在收容中心，生活物資充足，學校環境也已優化作為臨時避難所。
縣府工務處長林洋助補充，口社大橋為三地門鄉口社部落通往高樹的重要聯外橋樑，因連日豪雨導致水位暴漲，暴露出橋梁高度不足問題，已向中央提報改建計畫，以提升耐震與耐洪能力，確保未來行車與交通安全。
資料來源：屏東縣政府
