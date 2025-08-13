我是廣告 請繼續往下閱讀

日本京都知名的旅遊景點「川床料理」昨（12日）突發生意外，六名遊客當時正在享用美食，但川床突然坍塌，整組人連桌椅都掉入河中，一名70多歲女顧客受傷，警方初步研判是河水暴漲導致川床坍塌，詳細原因仍待釐清。據NHK等日媒報導，日本京都知名景點貴船川沿岸一家餐廳突傳出川床（架設在河床上的餐桌）倒塌事故。工作人員向當地消防通報，昨日上午11點左右，有6名女性遊客在川床上，但川床突遭河水淹沒、倒塌，其中5人自行逃生獲救，1名79歲女遊客掉入河中險些被沖走，所幸在49歲的男員工跳下河把人救上岸；該名女遊客被救起後身體不適，男員工腿部受輕傷。京都市貴船町的雨量計顯示，從10日到11日下午3點，累積雨量為157毫米。警方認為河床倒塌是由於水位上升造成，目前正在調查事故原因。臉書粉專「Mandy。京都進行式」表示，她在京都生活很多年，第一次聽到貴船川床發生倒塌意外。京都北方的貴船是知名避暑勝地，也是鴨川的源頭，每到夏天都有許多到貴船吃川床料理。溪水暴漲常在10秒內發生，有時候快得讓人來不及反應，如果發現平緩溪流中出現水面混濁或水流加快任何一項前兆，應迅速離開水域。希望這次事故能讓經營川床的所有業者重新審視相關安全措施。有剛好在京都貴船旅遊的網友分享，11日當地有下間歇性的雨，但河川水量明顯是大的，所有店家的川床都收起來1不營業，不過河水都很清澈，但新聞影片上看都是泥水，可能上游發生什麼事情了。