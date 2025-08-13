我是廣告 請繼續往下閱讀

823罷免倒數，藍委羅智強今（13）日貼出一張照片，稱反惡罷的南投立委游顥急診就醫，提及自己感同深受，這一場毫無正當性、充滿仇恨的惡罷，惡整在野黨立委1整年，大家都耗盡精力，甚至病痛上身，希望支持者一起為游顥加油，相信他很快就會康復，一定能戰勝惡罷，但自己更憂心的是大惡罷給台灣劃下的傷口，社會被仇恨所撕裂，要癒合不是容易的事，需要大家一起努力，最後也喊話總統賴清德，以人民為念，停止在同胞中找敵人，不要再製造仇恨對立。羅智強貼出游顥病倒掛急診照片，表示看到還在反惡罷的游顥急診就醫，尤其感同身受，這一場毫無正當性，只充滿仇恨的惡罷，惡整在野黨立委1整年，大家都耗盡精力，甚至病痛上身，自己團隊終日奔波，多位夥伴抱病苦撐到最後，其中有人還病了好幾輪，看在眼裡、疼在心裡。羅智強說，而自己國會問政不能鬆懈，地方服務不能打折扣，拜票行程更不能停歇，風中雨中烈陽下，沒日沒夜。身體幾乎被榨乾，免疫力下降，喉嚨啞了又啞，眼睛也因感染腫了半個多月，都快張不開，拖到投票結束才有時間動手術治療，認為罷免比選舉更疲憊、更沉重。羅智強表示，前陣子南投豪雨，游顥不停在災區奔走，於風雨中勘災，幫忙民眾處理災情通報。又要反惡罷，又要忙救災，游顥病倒了，但他還在擔心又有颱風來襲，請團隊全力協助民眾防災。羅智強說，這場惡罷中，在野立委不僅身心壓力巨大，還要面對排山倒海的仇恨，柯建銘發明「大罷免大成功」的魔咒洗腦民眾，像病毒一樣滲進大街小巷，到處散播惡意。被洗腦的民眾，變得滿腔仇恨，視在野立委為寇讎，有人辱罵他是賣國賊，要他滾回中國，更極端的甚至揚言要槍斃他。羅智強提到，自己去參加公祭，向家屬鞠躬致意，答禮的家屬中竟有人對他比倒讚、嗆聲，彷彿有什麼血海深仇。支持他的民眾與店家，也被惡罷霸凌、出征。有位72歲的老父親，只因政治立場與女兒不同、不贊成罷免，就被女兒揍了3拳，家庭破碎。連自己母親也成為仇恨的受害者，被惡罷造謠是市長盧秀燕勘災時的「擺拍演員」。最後羅智強說，一起為游顥加油，相信他很快就會康復，一定能戰勝惡罷，但自己更憂心的是，大惡罷給台灣劃下的傷口社會被仇恨所撕裂，要癒合不是容易的事，需要大家一起努力，最後喊話總統賴清德，「以人民為念，停止在同胞中找敵人，不要再製造仇恨對立」。