經濟部長郭智輝上任1年多來，屢屢爆出失言風波，他昨（12）日在立法院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，竟語出驚人稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」此番說法引發朝野齊轟。對此，粉專政客爽今（13）日表示，「我個人是覺得莊瑞雄略勝一籌，只要有屏東人支持核三延役，就等於對號入座是個白癡。」立法院會昨日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」，專案報告並備質詢，國民黨立委蘇清泉質詢時，關注核三延役議題，指美國前太平洋司令與美國國防部詢問，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。蘇清泉接著指出，他就在屏東，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，非核家園這個神主牌是無聊，沒有意義的；郭智則回應說：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」蘇清泉感嘆，說這個沒有意思啦。對此，政客爽今日在臉書發文表示，「郭智輝的意思好像屏東人死愛錢，所以才支持核三延役，但我個人是覺得莊瑞雄略勝一籌。」莊瑞雄對於75%恆春居民挺核三延役表示，「不要把屏東居民講得像白癡」，讓政客爽直呼，「只要有屏東人支持核三延役，就等於對號入座是個白癡。」政客爽狠酸，「佩服佩服，不愧台灣賭神，建議莊瑞雄開個核三公投賭盤，反正你都自己說總統大選我也賭的要死。」