民眾黨不分區立委訂立2年條款，這也讓不分區排名第15的中配李貞秀可望遞補，內政部要求若中配選上公職，必須按照《國際法》放棄中華人民共和國的國籍，而內政部長劉世芳日前也公開表示，「我們承認中華人民共和國」，引發藍白痛批違憲，並要求她下台。對此，駐德代表謝志偉認為，「承認」的本身就是「主體」的展現，做不到「漢賊不兩立」，那至少也要做到「不和賊兩立」啊，更別說是「認賊作父」去了！謝志偉指出，台灣那些左一聲大陸地區，右一聲台灣地區的人，反對承認中華人民共和國，目的是想把台灣和大陸拉回「內戰」時期。他提出質疑，請問是哪一國的內戰？既然「中華人民共和國」不存在，那好歹至少是「中華民國」的內戰啊！謝志偉進一步說明，如果國民黨認為，中華民國還處於內戰，那請問被中國共產黨趕到台灣的國民黨，上上下下去大陸時，為什麼不是帶刀帶槍，而是帶著一臉謟媚的笑容？嘴巴說不承認中華人民共和國，行動上完全否認中華民國的存在！「這是什麼心理狀態？答案就在這裡。」謝志偉強調，國民黨上下去大陸的所有乖順表現，不但是默認中華人民共和國的存在，更是等於承認他們取代了中華民國，而目的是要合理化他們侵台的野心，台灣在國共的眼中永遠只是個客體。謝志偉直言，承認中華人民共和國存在，是要根絕他們對於台灣的領土聲索，「承認」的本身就是「主體」的展現。謝志偉也舉例，如廣東就不會承認中華人民共和國，我方目的是在破除他們侵台的藉口，同時也就確保了在台灣的中華民國！做不到「漢賊不兩立」，那至少也要做到「不和賊兩立」啊！更別說是「認賊作父」去了！自己認賊作父去也就算了，還好意思罵說「不孝子」！