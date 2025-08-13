我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王今（13）日正式宣布與2024–25賽季TPBL年度最佳洋將沃許本（Jason Washburn）完成續約，續批國王戰袍，持續以他的高度與經驗穩固禁區，成為新賽季球隊衝擊三連霸與東超舞台再添定心丸。沃許本加盟新北國王以來，迅速成為球隊內線攻防核心。身高 213 公分的他，不僅擁有禁區單打與中距離投射的穩定火力，也能透過擋拆與高位策應帶動隊友進攻；在防守端，他的護框與卡位能力，為國王築起可靠的禁區高牆，2024–25 賽季，他在 31 場例行賽中繳出場均 19.7 分、10.7 籃板、1.2 助攻、1.1 阻攻，整季多次達雙十表現，他全面的影響力，在媒體與球迷投票中脫穎而出，榮膺年度最佳洋將，並入選年度第一隊。在續約後，沃許本表示「非常期待再次披上國王戰袍，與隊友們再度衝擊冠軍。」他強調，穿上這件球衣的目標永遠是勝利，而他相信新賽季的隊友與教練團同樣有著這份信念。對於能和熟悉的老面孔繼續合作、同時迎接新成員的加入，他感到相當興奮，已迫不及待投入新賽季。