我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官俊臣（如圖）在考核中練唱，氣息不穩破音，片段於網上瘋狂轉載。（圖／翻攝自微博）

▲▼伍承慶發文道歉，承諾未來會更加謹言慎行，用謙遜與尊重的態度面對每一次發言。（圖／翻攝自伍承慶Threads、IG）

事實上，該事件發生於前日，輿論發燒至今日最盛，雙方粉絲於社群平台上爭論不休，《NOWNEWS今日新聞》記者稍早求證經歷事件經過的2派粉絲，接著詢問伍承慶經紀人及所屬公司，表示本人深感抱歉，「經過這次的教訓，他以後也會更謹慎，畢竟要將心比心。」、「他深切反省中，謝謝大家關心！」

中國娛樂公司「時代峰峻」旗下練習生官俊臣近日於《肆意少年-突圍》中進行內部考核，過程以實境節目方式播出，怎料他疑似正處變聲期，音準不穩、上氣不接下氣，甚至一度破音，當場旁人都緊張擔憂，引發網上熱議，值得一提的是，人氣偶像男團「ARKis」成員伍承慶竟在個人社群Threads上，發出一段8秒錄音片段，最後「欸？」一聲破音，嘲諷官俊臣的玩味惹來對方粉絲不滿，對此，今（13）日稍早他也親上線發文道歉了。官俊臣在節目中進行內部歌唱考核，似乎正處變聲期的關係，音準、節拍均不穩，一度破音，該片段被剪輯出流傳網上，引發不少討論；而伍承慶則於社群po出錄音片段，先是清唱一番之後，最後「欸？」一聲破音，被指是在嘲諷官俊臣，掀起粉絲留言砲轟，「有必要這樣？」、「自己也會經歷這種事，還要出來笑別人？」、「出來道歉吧！」今稍早，伍承慶於社群Threads發文，針對錄音片段疑似嘲諷官俊臣破音一事道歉，「 對於我前幾天不成熟且自以為幽默的行為，我深感抱歉。我沒有顧慮到他人的感受及輕率言行可能帶來的傷害，是我不該犯的錯誤。」伍承慶也說，「身為一位公眾人物，也有著相似經歷的我，更應該感同身受。這次事件給我深刻的提醒，未來我會更加謹言慎行，用謙遜與尊重的態度面對每一次發言。謝謝大家的指正與包容。」止息這場輿論風波。