▲許志安（右）、鄭秀文（左）一起吹蠟燭，看起來就像是熱戀中的小情侶，可見感情十分恩愛。（圖／小紅書＠摸摸貓）

▲黃心穎（右）曾被封地表最強小三，後來嫁給樂團鼓手泥鯭（左）。（圖／黃心穎IG＠jacquelinebwong）

香港男歌手許志安昨（12）日迎來58歲生日，慶生派對上老婆鄭秀文也在場，兩人一起捧著生日蛋糕，其他人則簇擁著他們唱生日歌，現場氣氛溫馨甜蜜。影片曝光後，不少網友直呼「被閃到」，可見兩人結婚12年，感情依舊恩愛甜蜜。但許志安在2019年時，其實曾被拍到外遇女星黃心穎，鄭秀文當時選擇原諒，才得以讓兩人的婚姻延續至今。許志安與張衛健、蘇永康、梁漢文組成的男團The Big Four昨日在香港開唱，許志安特別演唱了鄭秀文的經典歌曲〈我們都是這樣長大的〉，坦言：「這首歌是特別想送給她的，所以很緊張，因為它屬於她。送東西給別人是不能有失誤，前兩場都很緊張，我練了很久，今晚是發揮得最好的一次。」被其他人問到鄭秀文對他的表現是否滿意，許志安僅微笑點頭回應，他也透露，老婆鄭秀文的生日和他一樣都在8月，因此兩人忙完演唱會後，打算出去旅行散心。而兩人不僅透過演唱會放閃，工作人員也曝光幫許志安慶生的片段，只見許志安與鄭秀文一起吹蠟燭、切生日蛋糕，兩個人臉上都充滿笑容，現場氣氛相當溫馨、甜蜜。許志安與鄭秀文在2013年步入婚姻，本來是人人稱羨的銀色夫妻，2019年許志安卻爆出婚外情風波，被拍到與女星黃心穎車上熱吻，引起輿論強烈譴責。對此，鄭秀文最終選擇原諒丈夫，並透過包容與努力重建兩人的感情。事隔多年，兩人感情回溫，成為另類的「恩愛夫妻典範」。許志安也曾在節目中自揭外遇事件對他造成的低潮，坦言花了3年時間才走出陰影，非常感謝鄭秀文的寬容與支持，讓兩人婚姻得以走得更加長久，有過這次出軌經歷，也讓許志安更珍惜鄭秀文對他的感情，想必不敢再背叛愛妻。小三黃心穎則在2023年嫁給樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），也已升格為人妻。