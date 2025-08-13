我是廣告 請繼續往下閱讀

內閣改組聲浪頻傳，其中衛福部長邱泰源更被點名不適任。邱泰源今（13）日下午回應，在國家的發展之時，把重要工作做好，是行政團隊每個人都應重視的，「其他都不是我們所考慮的。」近期執政團隊內閣改組聲浪不斷，邱泰源也屢屢被點名。他今日出席「健康台灣 全球領航－精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會前，接受媒體聯訪時被問到改組一事回應，國家的發展，把重要工作做好是行政團隊每個人都應重視的。邱泰源說，其他都不是我們所考慮的，我們只是每天把該做的事情做好，以衛福部而言，除了醫療衛生、醫療環境的改善，還有防疫落實及社會福利的工作做好，就是最重要的。邱泰源表示，還有健康台灣願景中的11項工作，都感謝衛福部團隊日以繼夜的努力，呈現對人民周全照顧的成果，同時也感謝總統賴清德的指導，及行政院長卓榮泰的帶領下，會持續努力。