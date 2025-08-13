我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市多頭行情延續！台股開盤今（13）日開盤上漲73.68點、來到24232.04點，隨後在買盤挹注下走高，在權王台積電登1200元新天價，股王信驊重返5000元之上，以及閃見25千金的推波助瀾下，指數最高來到24406點，距離歷史高點只差10點，不過隨後遇到獲利了結賣壓，盤中漲點急速收斂，好在尾盤有買盤挹注，終場上漲211.66點或0.88%，收在24370.02點，再創歷史收盤點位新高，成交量放大到5582.24億元，創下超過4個月以來新高量。中小型股表現相對有壓，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到242.77點，隨後一路走低，盤中一度翻黑，不過隨後又有低接買盤挹注，終場上漲0.97點或0.4%，收在243.33點，日K連5紅，成交量為1856.15億元。今日個股成交量排行榜前五名為：富喬、台玻、緯創、南亞、臻鼎-KY；個股成交值排行榜前五名為：台積電、緯創、鴻海、富喬、臻鼎-KY。權值股多數走高，權王台積電再創新天價，今日以1185元開出，隨後一路走高，最後一盤爆出6196張買單，終場收在最高價1200元，市值突破新台幣31兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄，挹注大盤指數就有156點。鴻海表現稍嫌震盪，早盤以198元盤上開出後，最高來到199元，隨後立即翻黑，好在尾盤有低接買盤挹注，終場上漲1.5元或0.76%，收在198.5元，5日線失而復得；聯發科終場上漲10元或0.74%，收在1370元。高價股也有好表現，股王信驊也同步走強，盤中站回5000元關卡，最高一度來到5075元，終場上漲170元或3.52%，收在5000元整數關卡。值得注意的是，漢唐、貿聯-KY、精測也攜手突破千元大關，雖然精測、貿聯-KY尚未站穩，只有漢唐終場收在千元之上，但台股仍閃見25千金、再創新紀錄。今日不少族群表現續強，首先就是PCB概念股，台玻、德宏、亞泰金屬攻上漲停板，臻鼎-KY一度攻上漲停板，可惜午盤過後沒有鎖住，終場上漲逾9%，建榮上漲逾8%，楠梓電上漲逾7%，尖點上漲逾4%，台燿、騰輝電子-KY、志超、華通、富喬、台光電上漲逾2%。PCB的熱度也帶動玻陶族群走高，類股指數大漲逾9%，位居漲幅排行冠軍，和成、台玻、中釉攻上漲停板，凱撒衛上漲近4%，冠軍上漲近3%。機器人概念股也受到話題帶動持續走高，東台、原相、大拓-KY、和椿、亞光、新漢攻上漲停板，久禾光上漲逾8%，台達電上漲逾5%，高鋒、瀧澤科、福裕上漲逾4%，松翰、大量、大銀微系統上漲逾3%。此外，半導體設備股也是資金聚焦重點，光罩、和椿攻上漲停板，志聖上漲逾7%，聚賢研發-創、漢唐、洋基工程、固緯上漲逾6%，旺矽、濾能上漲逾5%，帆宣、聖暉*上漲逾4%。蘋概股也持續有買盤敲進，蘋果昨日股價上漲逾1%，也帶動台灣相關概念股持續走高，尼得科超眾、海華、原相、亞光攻上漲停板，臻鼎-KY上漲逾9%，志聖上漲逾7%，蜜望實、中探針、台達電上漲逾5%，立隆電上漲逾4%，祥碩、達邁、崧騰、創惟、譜瑞-KY上漲逾3%。