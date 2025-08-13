我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風破壞力驚人！風力觀測紀錄一次看

▲氣象署今天已陸續針對蘭嶼、綠島、臺東部分鄉鎮及稍早前對正在起風的台南市部分鄉鎮發布了颱風強風告警。（圖／中央氣象署劇烈天氣監測系統）

楊柳颱風最新動態！快步離開台灣本島

楊柳颱風預計在今天下午至傍晚將通過南部平原並出海

▲氣象團隊台灣颱風論壇小編在台南拍到颱風中心短暫無風雨的情況。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1點於台東太麻里鄉登陸，而在上午就在楊柳通過蘭嶼綠島時，測到中心最大風速43m/s，相當於每小時155公里，屬於中度颱風的中上段，蘭嶼綠島也觀測到的最大陣風風力達17級，破壞力驚人。對此，中央氣象署也持續呼籲：「大家一定要做好防颱準備、外出注意安全，注意颱風最新動態！」中央氣象署表示，楊柳颱風「今天在上午至中午間颱風接近通過蘭嶼綠島時，強度已來到近中心最大風速43m/s，等於時速155公里，屬於中度颱風的中上段，當時也為蘭嶼、綠島帶來相當強勁的風勢及雨勢，觀測到的最大陣風風力達17級以上」，直到從台東太麻里登陸時，仍維持中度颱風的強度，登陸地點附近也都觀測到了14至15級的強陣風。而最大風速43m/s，等於時速155公里的風力有多驚人？其因此目前在台東已經不斷出現災情。此外，楊柳颱風在台東太麻里鄉登陸時，在「美和、香蘭」觀測到14級強陣風，台東市富岡則有15級強陣風；登陸台東前，在蘭嶼、綠島都出現17級以上強陣風，風速來到每秒63.4公尺；威力相當驚人，隨著颱風往西，提醒嘉義以南地區要注意風力的威脅。對此，氣象署今天已陸續針對蘭嶼、綠島、臺東部分鄉鎮及稍早前對正在起風的台南市部分鄉鎮發布了颱風強風告警，提醒當地民眾留意颱風近中心附近的破壞性強風，大家真的要多留意自身安全。氣象署表示，，因此雲林以南及澎湖下半天也要留意顯著的強風、強降雨。氣象署持續呼籲，民眾定要做好防颱準備、外出注意安全，注意颱風最新動態。