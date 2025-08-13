我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電攻上新天價，投資人都有上車了嗎？先前台積電董事長魏哲家在股東會上表示「多買台積電股票不會錯」，不過根據集保中心數據顯示，在這兩個月內已經有20萬股東先行下車，以當時股價980元來算，這些股東等同於是一張少賺新台幣25萬元。台積電近期受到半導體關稅利多消息激勵，股價頻頻創新高，今日以1185元開出，隨後一路走高，最後一盤爆出6196張買單，終場收在最高價1200元，市值突破新台幣31兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄。回顧先前台積電董事長魏哲家在股東會信心喊話，表示當時台積電股價950元，還不到千元大關，所以「多買台積電股票不會錯」。不過，雖然魏哲家這樣信心喊話，但不少股東卻坐不住提前下車，根據集保中心統計，截至8月8日，台積電股東人數降至159萬1099人，較前一周的158萬7063人減少4036人，和今年6月台積電股東會期間的179萬人相比，已經有20多萬人下車。根據魏哲家喊話時的股價950元計算，截至今日台積電已經上漲了250元，等同於是這些股東少賺25萬元，報酬率約26%。