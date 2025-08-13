我是廣告 請繼續往下閱讀

▲岳虹（中間）飾演陳珮騏（右）的媽媽、林萱瑜（左）的阿嬤。（圖／三立提供）

▲陳珮騏聊到媽媽難忍情緒。（圖／三立提供）

陳珮騏今（13）日出席三立八點檔《百味人生》卡司發布會，劇中她被媽媽岳虹賣掉換取利益，私下陳珮騏和媽媽關係也不親父親吸毒過世後媽媽改嫁到加拿大，對她不聞不問甚至怨恨她的存在，陳珮騏坦言，這10多年，媽媽只有需要辦事的時候才會聯絡她，但去年生日時，媽媽突然傳訊息祝她生日快樂，不過她也明白母女間的心結未解，回覆媽媽「我很抱歉，我的存在讓妳不幸」讓眾人瞬間紅了眼眶。陳珮騏在劇中飾演岳虹的女兒，為了媽媽的利益犧牲自己的身體，她直呼這部戲是挑戰道德底線，「我前面幾集就很不乾淨了，是因為媽媽的關係，被媽媽推入火坑。」其中一句台詞「我常常在問我自己，我到底是不是你親生的女兒」讓陳珮騏講不出口，連在家背台詞時也忍不住淚崩，因為她也問過自己的媽媽一樣的問題。陳珮騏的父親吸毒過世，母親改嫁到加拿大，總是把自己的不幸怪罪到陳珮騏頭上，陳珮騏坦言，「我媽只是常常忘了她生過我。」講到這裡，陳珮騏開始些許哽咽，但仍強忍淚水，擠出笑容。她又笑著說，媽媽久久回來一趟，有需要她幫忙辦事的時候才會訊息聯絡，也不會見面，「我的存在造成她的不幸，我只能不要讓她感受到我的存在，這是我孝順她的方式。」不過去年陳珮騏生日時，收到媽媽的一封寫著「生日快樂」的訊息，讓她感到驚喜又驚奇，但她只回媽媽「我很抱歉，我的存在讓妳不幸」，讓現場的人聽了都倒抽一口氣，很心疼陳珮騏。也因為自己的家庭背景，陳珮騏在演家庭戲的時候都很有感觸，很容易就能進入到情境中，岳虹聽完虧，「難怪你每次演母女戲都這麼抓狂。」爆料之前陳珮騏太激動用手肘攻擊她的胸部，讓現場氛圍瞬間破涕為笑。