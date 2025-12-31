我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名備受關注，高雄市長部分，國民黨確定由立委柯志恩出戰，民進黨則陷入4人初選激戰，許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺競爭激烈。根據《TVBS》昨（30）日公布最新民調顯示，若和對手互比，綠營僅賴瑞隆勝出柯志恩2％，其餘3人皆分別落後柯志恩3至7個百分點。《TVBS》昨公布民調顯示，若綠營推派賴瑞隆對決柯志恩，賴瑞隆支持度為41%、柯志恩為39%，兩人差距僅2個百分點，雙方較上個月均下滑約1％。至於其他3位人選，許智傑對上柯志恩為38％比41％，邱議瑩對上柯志恩為38％比42％，林岱樺對上柯志恩為34％比41％，3人均落後。若細分地區，岡山、美濃與苓雅、前鎮地區民眾，支持賴瑞隆的比例在五成上下，支持柯志恩比例則在三成五以下；其中岡山、美濃支持賴瑞隆的比例提高13個百分點至51%，支持柯志恩的比例則下滑11個百分點至31%，賴瑞隆轉為領先柯志恩。另外，鳳山、大寮地區支持賴瑞隆的比例提高9個百分點至45%，支持柯志恩的比例則減少6個百分點至37%，轉為賴瑞隆領先；鼓山、三民地區支持賴瑞隆的比例下滑17個百分點至33%，支持柯志恩的比例提高16個百分點至47%。本次調查是《TVBS》民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。