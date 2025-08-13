我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MOMOLAND將在9月8日發新作品回歸。（圖／MOMOLAND FB）

韓國女團MOMOLAND於2018年因主打歌〈BBoom BBoom〉成功爆紅，獲得首個音樂節目1位，至今已突破6.6億的觀看次數。但不料團體竟在2023年宣布解散，讓粉絲都非常不捨。不過今年4月，成員又帶來好消息，慧彬、Jane、娜允、珠伊、妸仁、Nancy與Inyeon娛樂簽訂合約後將重組回歸，並在今（13）日，宣布將於9月8日發行新歌，時隔3年7個月回歸歌壇。MOMOLAND經紀公司Inyeon娛樂在今日宣布好消息，「MOMOLAND目前以9月8日回歸為目標，正在準備新專輯，詳細行程將會在日後陸續公開」，時隔3年7個月的回歸消息，讓粉絲都非常開心。據悉，MOMOLAND上一次的合體作品，是2022年1月，與NATTI NATASHA合作的單曲《yummy yummy love》，之後在2023年與前東家MLD娛樂合約到期後，成員紛紛不續約，開始展開個人活動，團體也因此解散，直到2025年才宣布重組消息。MOMOLAND在2016年透過選秀節目《尋找MOMOLAND》出道，在初期時，團體並沒有受到太大關注，直到2018年1月3日，MOMOLAND發行迷你3輯《GREAT!》，主打歌〈BBoom BBoom〉也開始漸漸逆襲榜單。同月11日，MOMOLAND以〈BBoom BBoom〉奪下《M Countdown》的1位，這也是她們出道以來的首個音樂節目1位。之後，〈BBoom BBoom〉更是打進美國當週「World Digital Song Sale Chart」的第4名，告示牌更以「意想不到的成長」來介紹這首歌。在2019年，經紀公司宣布妍雨因難以兼顧歌手和演員的行程，決定退隊，但會繼續待在公司以演員身分活動。而2017年才加入團隊的泰河，則是決定解除合約，MOMOLAND開始以6人形式活動。而成員們不只積極展開個人活動，也同時兼顧團隊活動，發行多首歌曲皆獲得好成績。但在2023年，與MLD娛樂合約到期，成員紛紛選擇不續約，同年2月，正式宣布解散。