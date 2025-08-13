我是廣告 請繼續往下閱讀

為解決少子化問題，近日衛福部長邱泰源公開表示，應該要「鼓勵多辦聯誼」，一番說法讓時代力量黨主席王婉諭傻眼，直言身為4個孩子的媽媽，這樣的發言讓她感到相當錯愕，「邱泰源是不是搞錯重點了？」王婉諭表示，自己從6歲起就夢想當媽媽，也曾考慮單身收養或單身懷孕，但現實困難重重，包括冗長的收養程序與社會對單身懷孕的眼光，最終她走進婚姻，選擇相對傳統的路。王婉諭直言，然而進入婚姻後並非順其自然，在科技業工作的夫妻面臨高度責任制與長時間加班，甚至提早面對不孕問題，而自己33歲時被醫生告知身體已老化，這是人生中的晴天霹靂，並形容她們這一代科技業夫妻，在婚後1年內輪流出現在不孕症診所，根本像在開同學會。王婉諭指出，育兒困難不僅於此，職場打卡上班、責任制下班，加上孩子放學無人接送，讓許多人即使喜歡孩子，也只能選擇妥協，自己她為了陪伴孩子成長，離開在科技業8、9年的第一份工作，轉到能掌控下班時間的公司，但也接受了無法升遷、無法出差、無法「隨傳隨到」的職涯限制。她比較歐美與亞洲職場文化，王婉諭續指，歐美企業重視生活與工作平衡，而亞洲普遍長工時、高壓環境，生育率落差也反映這一現象，即使自己生了4個孩子，自己也不敢輕易鼓勵別人生，因為其中充滿妥協與犧牲，產後憂鬱比例之高也遠超想像。王婉諭質疑，身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制問題、制度壓力與社會價值觀的影響，卻只提出「辦聯誼」，不只是輕忽，更是一種傷害，當行政院內閣絕大多數是男性時，如何期待能真正體會女性在職場與家庭間的掙扎？王婉諭表示，這種錯亂的思維早已滲透在體制中，自己曾在立法院質詢家庭教育中心，為何重點業務居然是辦聯誼活動，得到的答案是要先成立家庭，才能進行家庭教育，非常荒謬。王婉諭強調，決策位置上應有更多女性聲音，因為她們看見的問題，真的不一樣，當少子化成為國安危機，她真心希望政府先做好一件事，就是讓願意生的人，能夠好好生、安心養。