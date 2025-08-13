我是廣告 請繼續往下閱讀

華府治安問題近來引發爭議，美國總統川普11日簽署行政命令，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，部署800名國民警衛隊進駐。專家分析，華府並不如川普所說的犯罪率極高，此舉只是要讓他下一步對非裔、棕色人種為主的司法轄區實施的手段，看起來合理、正常。川普週日先是發文要求所有街友立刻遷離華盛頓特區，政府會提供遠離華府的安置地點，犯罪者則會全數依法收押近監獄。而川普11日進一步簽署行政命令及備忘錄，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，指示國防部長赫格塞斯部署800名國民警衛隊在特區、司法部長邦迪接管華府警察局。美國公民自由聯盟華盛頓特區分會高級政策顧問瓦瑟（Melissa Wasser）在MSNBC發表文章指出，華府已經變成任何美國社區都不該承受的樣貌，被軍隊佔領、地方警察被奪走控制權，首都已成為一個試驗場，用來測試那些可能很快在全國各地實施的手段。瓦瑟指出，據《華盛頓特區自治法》（D.C. Home Rule Act）第740條，總統只能在「緊急特殊情況」下，為了「聯邦目的」接管特區警察，且每次不得超過30天，除非獲得國會兩院共同批准。但現在的華府根本不符合這個標準，因為當地犯罪率並不如川普所說的「極高」。瓦瑟直言，「這是一場被人為捏造出來的危機，目的是讓總統已經威脅要在其他以非裔與棕色人種為主的司法轄區（如芝加哥、奧克蘭與巴爾的摩）施行的手段看起來合理正常」。美國其他地區應該密切關注，因為華府現在就像礦坑裡的金絲雀，如果聯邦政府能在這裡和洛杉磯「製造緊急狀態」來凌駕於地方權力之上，那麼它在任何地方都能做到。她也解釋，川普之所以迅速接管華府，是因為華盛頓特區沒有完全的自治權，沒有辦法控制自己的國民警衛隊，每一項法律、預算都必須經過國會審查，但華府沒有能投票的國會議員，因此未經當地居民選出的議員卻能阻止或修改這些法律。瓦瑟總結，這是一場以犧牲地方民主為代價，擴大行政權力的威權主義陰謀，長期的解決方案顯而易見，就是讓華盛頓特區獲得「州」的地位，居民才能向其他州一樣享有防止聯邦政府越權的保障。