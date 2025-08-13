《章魚嗶的原罪》在開播前就因「溫腥致鬱」而引起話題，開播後更是因為完整呈現原作氛圍、被列為 18 禁的內容分級而掀起廣大迴響。
實際上這是一部怎樣的作品？真的有那麼令人胃痛嗎？請你做好心理準備，讓我們一起來了解章魚嗶與小靜等人的故事吧。
《章魚嗶的原罪》劇情簡介
《章魚嗶的原罪》以童趣可愛的畫風，說著潛藏在你我日常生活中細微而沉重的片段。
故事講述來自「HAPPY 星球」的外星人「章魚嗶」，為了散播快樂而來到地球，但才剛抵達地球，就因為餓肚子差點死掉。
這時，小學四年級的「久世靜」小靜，把營養午餐剩下的麵包給了章魚嗶，救了他一命。
因此，章魚嗶決定要報答小靜，拿出許多道具，希望讓他露出笑容、感到快樂。
然而，不諳人間世事的章魚嗶，沒有注意到小靜身上的諸多跡象，一次又一次地把小靜推向更糟糕的處境⋯⋯
《章魚嗶的原罪》第 1 集跟播心得
《章魚嗶的原罪》開播前，就因為可愛的畫風搭配嚴肅的議題，而讓許多人以「溫腥、致鬱」評價，實際看完第一集後，確實可以理解這個評價的由來。
至少在看這部動畫時，你很難真的笑出來。
動畫開頭的警語，提醒所有觀眾這是一部討論「生命議題的故事，在尊重原作精神的前提下，以影像呈現，絕不代表推崇該行為⋯⋯（略）。」
而且動畫瘋與 Ani-One 的 Youtube 頻道都設有年齡限制，請大家在觀賞前以自己的情緒為首要考量，有任何不適時記得隨時停止。
看到這裡的你，也請留意自己的身心健康，準備好後就接著往下看吧。
－－－以下評論內含劇透，不影響觀看，介意的人建議看完動畫後再閱讀－－－
身為沒看過原作的動畫黨，我對《章魚嗶的原罪》動畫的第一印象是「動畫做得真好。」
在抑鬱且真實的故事中，透過灰暗的色調、獨特的作畫、聲優的演技，以及童趣可愛的畫風，把本就沉重的故事表達得更為痛苦，無論是否有過相同經歷的人，都像是站在小靜身邊，看著他的靈魂漸漸消逝一般不捨與糾結。
小靜的遭遇，任誰看了都會產生惻隱之心，因為我們是人類，然而身為外星人的章魚嗶卻不盡然。
章魚嗶純淨的善意一再地凸顯了小靜所處的地獄，這份強烈的對比與過分的無知，正是令人觀影時感到不適的主因。
若故事就停留在這個層面，把章魚嗶的好意變成間接或直接導致小靜消逝的兇手，而章魚嗶卻始終渾然不知，我想也能在觀眾心中留下深刻的印象。
但第一集就告訴我們這部故事不光是如此。
章魚嗶單方面意識到自己的錯誤後，做出了修正，甚至親自為小靜擋下了受人欺凌的害怕與疼痛，切身體會到了「恐懼」為何物，並在這之後逼迫自己跨出步伐拯救小靜──
這是我在第一集中最喜歡的片段，一直以來都活得幸福的人，初次嚐到了恐懼，卻為了救人而努力克服。
「我想跟你一起想出，你不用死去的未來。」
章魚嗶後面的作為，證明了他不是在說漂亮話，這一次，他是真心的、迫切地想要讓小靜展露笑容。
接下來講講欺凌人的孩子「茉莉奈」吧。
先說一個大前提：這個世界上，沒有任何原因可以成為你傷害別人的理由，沒有任何原因。
所以儘管最後暗示了茉莉奈的苦衷，也無法說他情有可原。
但是，真要我說的話，最可惡的終究是大人。
小靜的父母、茉莉奈的父母和學校的師長，身為大人理當作為孩子的避風港，成為保護孩子的存在，但劇中失能的家庭與學校卻是把孩子們推向深淵的兇手，實在令人唏噓。
第一集進入尾聲，章魚嗶一次次地讓時間重新來過，獨自體會了小靜所嚐到的痛苦，他究竟能否為小靜帶來充滿笑容的未來呢？
更多《章魚嗶的原罪》跟播心得：點我看
馬上收藏【章魚嗶的原罪】漫畫：https://g-shop.tw/14kjc
✦ 延伸閱讀：動畫《章魚嗶的原罪》6 月 28 日上線，沉重卻溫柔的致鬱神作
✦ 延伸閱讀：《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY》⋯ 近兩週七大動漫消息回顧！
| 原文出處：ACG情報橘
| 原文連結：https://blog.shopping.gamania.com/anime/takopi-anime-review
| 本文由ACG情報橘原創，已獲授權全文轉載，請勿另行複製或轉載。
