民進黨立委王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液事件持續延燒！正國會中常委陳茂松今（13）日與力挺性平部主任李晏榕的民進黨立委王世堅槓上，兩人從中常會中外吵到一樓；對此，民進黨主席賴清德也於會中裁示三點，第一，面對面的溝通，不隔空喊話；第二，理性的對話；第三、堅持理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。民進黨今舉行中常會，據了解，陳茂松在會中針對性平部處理王義川案表達不滿，質疑程序有問題，並強調其發言內容不涉及厭女；王世堅則認為，性平部沒有錯，強調性平是民進黨追求的價值之一，若是這樣認為，民進黨就等著衰亡，兩人一陣唇槍舌戰。中常會結束後，陳茂松也在一樓追著王世堅，對他嗆聲，「現在是怎樣，你最聰明！你先來講啊」等語，不過王世堅並未回應，便快步離去。陳茂松會後受訪時表示，性平部的事，有幾百通電話反應，黨應該要稍微限制，不要大家都在消遣，盧秀燕都沒說什麼，自己人砍成這樣？他直言，性平部對詹江村、館長等人都不發言，卻「先砍自己人」。陳茂松說，王世堅剛表示不認同，稱該怎麼樣、就怎麼樣，但王義川到各縣市征戰、上節目，一句小小偏差，就打下去，說是打自己小孩，誇張到這種地步。陳茂松批評，從黨的組織來看，王義川還是李晏榕的上司，「你連開會都沒有，直接寫、對外發布，講得好像是聖女、仙女，我和李晏榕沒有糾葛、派系問題」，但民進黨裡面不應該這樣砍。陳茂松提到，自己人在外面征戰，裡面嫌姿勢醜、拿刀砍，黨內有多元聲音，但也要有規矩跟程序內部討論，如果主管覺得不妥當，也要約定時間通知、說明，什麼都沒有就對外發布，這是犯上、程序真的有問題。