國民黨將面臨黨主席改選的議題，南投縣長許淑華今（13）日表示，整體主要關注動向都在盧秀燕身上，如果盧秀燕要參選，黨內或許就不會有其他的競爭者，但一切還是要等823之後才會明朗。談及盧秀燕對於國民黨主席選舉的動向，許淑華今日在政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，在823罷免還沒結束前，盧秀燕市長不可能去提，畢竟台中市現在還有3名立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒面臨罷免。但她認為，不管盧要不要選黨主席，823後「肯定要表態」，因為9月份黨主席就要領表了，屆時盧的態度一定會更加清楚。「多數人對盧秀燕市長是有期待的。」許淑華說，當然會出現兩派聲音，有人會認為到底應不應該來接任黨主席，但也有人認為盧秀燕並沒有落跑的問題，因為盧是一定會是把市長任滿，只是還有身兼黨主席的身分。她也說，所以盧若擔任黨主席跟「落跑」沒有關係，市長職務與黨主席職務上是無關的。許淑華認為，若盧秀燕的目標是2028的總統選舉，距離還有幾年，若在黨主席的位置上就必須承受砲火，甚至消耗能量，這也是很多人會替盧擔憂的，才會出現兩極化不同的聲音。許淑華提到，目前表態參選不管是孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源或是前立委鄭麗文等，這些人的表態對國民黨都是好事。她也說，即便是現任黨主席朱立倫曾表示願意交棒，但朱是否會繼續登記，目前也不得而知。許淑華直言，整體主要關注動向都在盧秀燕身上，如果盧秀燕要參選，黨內或許就不會有其他的競爭者，但一切還是要等823之後才會明朗，若有更多的人願意在黨內有不同的論述出來，讓黨內可以在面對幾次的選戰中，思考到底國民黨要成為什麼樣的政黨機器運作，這才是要真正根本解決的。許淑華強調，就她個人的期待，黨主席應該是要幫所有黨內的同志以及在輔選上能夠創造最好的運作機制。但她也說，明年縣市長的選舉，新任黨主席就有輔選的責任，以及黨主席是不是一定要御駕親征，這也是另外要討論的課題，「823後就會比較明朗了」。