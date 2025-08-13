我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌11日表態投入新北市長選舉，喊話「在野共推最強人選」，並指宜蘭、彰化或嘉義都可與國民黨談，同日晚間也發布新的形象照，引發熱議；資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（13）日主持《新聞！給問嗎？》時，尚毅夫表示，對於黃國昌來說，新北市長跟2028大選，「一個是腳邊的玫瑰，一個是天邊的彩虹」。針對黃國昌表態投入新北市長選舉，陳東豪問及，「黃國昌是喊真的喊假的？真的要跟李四川比民調？」尚毅夫質疑「他敢跟李四川比民調？」並指若黃國昌民調比輸台北副市長李四川，「要看輸得好看，還是輸得難看。」尚毅夫認為，對於黃國昌來說，新北市長跟2028大選，「一個是腳邊的玫瑰，一個是天邊的彩虹」，若採得到新北市長，黃國昌一定採，否則就望著天邊的彩虹，「讓他2027變成腳邊的玫瑰。」因此黃國昌的表態亦真亦假，若能拿得到新北就會拿；但也指出，李四川還是有在跑新北的里長、公廟活動。尚毅夫細數，黃國昌7/5稱比亞迪事件是要害立法院長韓國瑜，7/28自稱要成為更好的選擇，同日透露台中市長盧秀燕就反罷免來電求助，自己毫不猶豫答應，8/11貼出宣傳照後，8/12又會面台北市長蔣萬安，而北市府又藏著一個「可以壓死黃國昌的人叫李四川」。尚毅夫續指，蔣萬安被稱為國民黨的少主、盧秀燕是藍營在2028的期待值、韓國瑜又是深藍精神領袖，「你看他（黃國昌）對這三個人就好了，所以你說他有沒有一定的企圖？」另有網友提問，新北會是否變成新竹模式？尚毅夫認為「看對手。」陳東豪則指出，依民進黨發言人、新北市議員卓冠廷分析，光是新北市議長蔣根煌就不願意，因為其議長職是由國民黨加無黨籍選出，因此若「民眾黨有5席，那蔣根煌的日子就辛苦了，要去扮演傅崐萁的角色，你要蔣根煌去看黃國昌的臉色？」不過這也不是蔣根煌能決定，要等下一任國民黨主席接招。