我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）終場上漲211.66點或0.88%，收在24370.02點，成交量為5582.24億元；其中三大法人合計買超59.58億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連3賣「由賣轉買」買超66.29億元；投信結束連2買「由買轉賣」，賣超10.88億元；自營商（自行買賣）結束連2買「由買轉賣」賣超0.46億元，合計三大法人買超59.58億元。台北股市多頭行情延續！台股開盤今日開盤上漲73.68點、來到24232.04點，隨後在買盤挹注下走高，在權王台積電登1200元新天價，股王信驊重返5000元之上，以及閃見25千金的推波助瀾下，指數最高來到24406點，距離歷史高點只差10點，不過隨後遇到獲利了結賣壓，盤中漲點急速收斂，好在尾盤有買盤挹注，終場上漲211.66點或0.88%，收在24370.02點，創下歷史收盤新高，成交量放大到5582.24億元，創下超過4個月以來新高量。中小型股表現相對有壓，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到242.77點，隨後一路走低，盤中一度翻黑，不過隨後又有低接買盤挹注，終場上漲0.97點或0.4%，收在243.33點，日K連5紅，成交量為1856.15億元。權值股多數走高，權王台積電再創新天價，今日以1185元開出，隨後一路走高，最後一盤爆出6196張買單，終場收在最高價1200元，市值突破新台幣31兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄，挹注大盤指數就有156點。鴻海表現稍嫌震盪，早盤以198元盤上開出後，最高來到199元，隨後立即翻黑，好在尾盤有低接買盤挹注，終場上漲1.5元或0.76%，收在198.5元，5日線失而復得；聯發科終場上漲10元或0.74%，收在1370元。今日個股成交量排行榜前五名為：富喬、台玻、緯創、南亞、臻鼎-KY；個股成交值排行榜前五名為：台積電、緯創、鴻海、富喬、臻鼎-KY。