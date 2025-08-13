我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液事件持續延燒！正國會中常委陳茂松今（13）日與力挺性平部主任李晏榕的民進黨立委王世堅槓上，兩人在會中一陣唇槍舌戰，直到散會後，陳還追著王一路罵。對於相關爭議，民進黨主席賴清德也裁示三點，強調「既然是黨內的對話與論辯，就沒有沒有誰辭職與否的問題」。民進黨今舉行中常會，據了解，陳茂松在會中針對性平部處理王義川案表達不滿，質疑程序有問題，並強調其發言內容不涉及厭女；王世堅則認為，性平部沒有錯，強調性平是民進黨追求的價值之一，若是這樣認為，民進黨就等著衰亡，兩人一陣唇槍舌戰。對此，賴清德也在會中裁示說，民進黨是民主的政黨，民主的政黨自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的日常，是民進黨的DNA，也是民進黨的價值所在，因此，民進黨一路走來，都能在論辯的過程增進彼此的了解，互相學習彼此良善的觀點，從而進步向前。賴清德提到，既然是黨內的對話與論辯，就沒有沒有誰辭職與否的問題，但他希望，黨內的同志們在論辯的過程中，仍然可以秉持三個原則：第一，面對面的溝通，不隔空喊話；第二，理性的對話；第三、堅持我們的理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。賴清德表示，從黨外到創黨，民進黨的前輩是多們艱辛，才推開台灣民主的大門，經歷過多少起起伏伏、風風雨雨，才有今天的民主進步黨，「各位同志，我們都是民進黨這個大家庭的一份子，大家雖然難免意見不同，但不要忘記，我們都是兄弟姐妹」。賴清德提到，政治工作的使命，是能聚集共同理念的人，凝聚更多的共識，把願景推廣給更多的人，民進黨是一個「民主」、「進步」的政黨，對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步，請全體黨公職互相提醒、彼此勉勵，在追求民主、進步的道路上，民進黨會持續努力。