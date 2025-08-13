我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，而《鏡週刊》日前報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了包含涉案鐵證外，對話中還驚見她稱住持釋煌智「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，私人情感交流跟案情無關，被這樣揭露，「我很震驚，也完全不能接受。」王婉諭12日在臉書發文表示，司法不可能完美，但它不能讓人民失去信任，一旦信任崩盤，倒下的不是一個人，而是整個制度。王婉諭說，「林岱樺委員是我的前同事，在性別平權、宗教基本法、農地工廠、野保等議題上，我跟她的立場完全不同。對於她有沒有貪汙，我也相信司法會給出答案。」王婉諭痛批，「但今天，我看到部分媒體，在報導她涉貪案時，竟然打著『法院卷證』、『知情人士』、『檢調消息』的名義，公開她與通法寺住持的私人通話，我很震驚，也完全不能接受。王婉諭質疑，「那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？」王婉諭直言，「九年前，我曾親身經歷過『偵查不公開』變成『偵查大公開』的過程。那不是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口、真實的痛，也因為這樣，這些年我投入立法工作，就是希望司法能對被害人更友善，讓人民重新相信它。因為我深知，司法是民主的地基，而信任就是橫貫其上的樑柱。」王婉諭表示，當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑：這是司法，還是政治操作？「我不相信『司法已死』，但我不能接受它一錯再錯。」王婉諭呼籲，「鄭銘謙部長，你必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態、徹查到底。因為，如果這樣的事情成了『慣例』，司法信任就會被掏空，最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員。」王婉諭示警，「而這樣的司法一旦失去人民的信任，倒下的不只是法庭，將會是我們民主制度。」針對《鏡週刊》報導內容，林岱樺辦公室發表3點聲明，一、起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。二、雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。三、特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。