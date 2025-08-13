我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣政治網紅「館長」陳之漢近來頻繁飛往對岸，昨（12日）晚他抵達深圳，預計參訪中國電動車大廠比亞迪（BYD）總部；館長在今日下午也一如既往開起直播，過程中他不段強調乘坐的比亞迪汽車很舒適，還脫口說：「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人。」對此，前立委邱毅也大讚，館長又突破了，並喊話他成為下一個郭台銘，下一個王傳福。館長乘坐比亞迪汽車前往深圳的海岸大疆，看到沿途的高樓林立、風景偉壯，直呼台灣這種景色很少，並呼籲看直播的台灣人，「要仔細看，想想你住在台灣的哪邊，比一下基礎建設，路上所行的車輛，我今天就是要氣死民進黨，大家看這畫面美不美」，館長甚至強調，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人，家人就該手牽手。邱毅談及，2002年11月27日，王傳福到台灣土城的鴻海總部，拜訪他心目中的企業巨人郭台銘；那時的王傳福，只是生產手機電池的小企業主，但他胸懷大志，看準市場機遇，幾年後成為中國首富。連世界股神巴菲特都看好王傳福，投資了比亞迪，「深圳就是一個不斷創造奇蹟，製造傳奇的城市」。邱毅續指，以前大家叫上海是冒險家樂園，其實現在這個桂冠是屬於深圳的，從一個落後小漁村，到現在成為繁華的明珠，館長可利用這個機會，為深圳的美麗傳奇，留下永恆的註腳。最後，邱毅甚至向館長喊話，或許他也可以在這個城市找到靈感，找到機遇，找到朋友伙伴，成為下一個郭台銘，下一個王傳福。