▲台中新光三越中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台中中港店自開幕以來佇立在台灣大道上，陪伴台中人共度與累積許多美好回憶。（圖／新光三越提供）

台中新光三越中港店走過氣爆重創，力拼在9月底前恢復營業，而官方今（13）日也發布聲明，針對台中新光三越全館軟硬體設備，已進行系統性的盤點、優化提升安全性的規劃，以開新店鋪的嚴謹規格修復中港店，實踐對民眾的安全承諾，盼能挽回消費者信心。新光三越表示，台中中港店針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，以及優化提升安全性的規劃，包含六大系統管理（電力系統、消防系統、廚房系統、弱電、天然氣系統與給排汙水系統）與七大安全設備（高低壓設備、警報/滅火/避難排煙設備、排油煙處理設備、空調/電力/照明自動控制設備、天然氣安全遮斷及偵漏設備、給排水幫浦設備，電梯/電扶梯設備）。新光三越強調，，以開設新店舖的態度重新打造「希望提供市民、消費者、廠商和所有從業人員安全無虞的環境，務必在復業時呈現更好的台中中港店」。官方回顧修復盤點作業中，專業工程單位實際探勘遍佈全館各項設備裝置，包括總長超過915米的全館消防排煙管線、超過3000處偵煙／偵漏設備，超過700處電力匯流排檢查點，多達9項消防設施以及全店22部升降梯與56部電扶梯，館外檢查超過1萬平方公尺的外牆帷幕等。且不僅針對局部受損區域，檢查修繕範圍更涵蓋全館上下六大系統、七大安全設備， 如同開一家新店舖般進行全面性盤點、優化提升安全性的規劃。新光三越進一步表示，台中中港店自開幕以來佇立在台灣大道上，陪伴台中人共度與累積許多美好回憶，事件發生至今，新光三越秉持著「以人為本」的態度全力善後，停業期間仍積極提供第一線人員發揮所長的第二賣場、線上工具等有效因應措施，也感受到各界對台中中港店復業的殷切期待。目前正依規進行相關工程作業，投注超過3000人次以上人力，提高效能穩定推進，並均以安全為最高的考量，期盼早日在熟悉的台中中港店，早日與市民朋友們重聚。新光三越台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。