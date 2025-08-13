我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林欽榮提醒捷運團隊颱風期間應加強巡檢，確保交維設施、安全措施之完善。（圖／高雄市政府提供）

「楊柳」颱風今（13）日來勢洶洶，登陸後風勢及雨勢更顯著。高市副市長林欽榮與捷運局長吳嘉昌下午冒著風雨，視察岡山路竹延伸線第2階段RKC02標工程防颱整備及資源部署情形。林欽榮表示，高雄今年暑假期間歷經「丹娜絲」、「薇帕」颱風及「0728西南氣流」極端氣候侵襲，相信工程團隊之防颱整備及緊急應變已有相當整備經驗，由於捷運岡山路竹延伸線施工沿線為北高雄交通要道，工區安全與交通順暢是首要任務。今日視察RKC02標防颱整備及資源部署狀況，對於工程團隊的表現予以肯定，並提醒颱風期間應加強巡檢，確保交維設施、安全措施之完善，如有緊急或異常狀況發生，亦應即時動員處置。林欽榮也關切RKC02標施工建設進度，目前基樁工程、水管改遷工程、明溝加蓋工程按期程推進中，強調務必依照計畫期程戮力達成目標，施工地點貼近周邊民宅或店家，影響民眾生活起居及作息，應加強與當地居民、商家、里長溝通及宣導，將施工期間造成之不便降到最低。另外也要持續進行工區周邊排水系統清疏，確保颱風、豪雨來襲時排水系統正常運作。捷運工程局表示，本次颱風來襲前，已依防汛計畫完成施工便道整理與排水溝清淤，並預先備妥挖土機、太空包、沙包、吊卡車、發電機及小型抽水機等防災設備等，強化防颱整備。