2018 年 10 月 21 日，台鐵普悠瑪列車 6432 次於宜蘭新馬站前出軌翻覆，釀成 18 死、215 輕重傷的重大事故。司機員尤振仲被認定行駛途中擅自關閉自動防護系統（ATP），且超速進入限速僅 75 公里的彎道，是事故主因，刑事部分已依業務過失致死罪判刑 4 年 6 月確定。事故發生後，多名受害者及家屬對尤振仲與台鐵公司提起民事求償。此次判決涉及許姓女企業主及董姓女子（董小羚）兩案。一審宜蘭地院認定，事故與被告雙方過失間具有相當因果關係，判決尤、台鐵應連帶賠償許女 242 萬 3001 元及董女 30 萬 2230 元。許女當時因事故造成腰椎粉碎性骨折、疑似頸椎損傷與腦震盪，請求因傷停工損失、勞動能力減損及精神撫慰金等共計 468 萬元，一審部分准許。董小羚的母親王姓女子在事故中因創傷性休克身亡，董女請求殯葬費及精神撫慰金共 2022 萬餘元，但因已領取台鐵賠償與犯罪被害人補償金，高院計算後僅認定尚應賠償 30 萬 2230 元。兩人不服判決提上訴，高院審理後指出，普悠瑪事故與司機員關閉 ATP 系統及超速行駛有直接因果關係，台鐵公司作為尤的僱用人亦應負連帶責任。然而原審已綜合傷勢、損失及既有賠償金額核定賠償數額，並無不當，因此駁回上訴，維持一審判決，可再向最高法院上訴。值得注意的是，當時年僅 6 歲的謝沛帛，是全案最年幼的重傷者，他在事故中頭部外傷併顱內出血、頭皮撕裂傷、開放性顱骨骨折，以及左手橈骨、尺骨骨折等，導致終身極重度障礙，至今仍需持續復健追蹤。一審判決尤振仲與台鐵連帶賠償謝沛帛 1949 萬餘元，雙方均未提起進一步上訴。