我是廣告 請繼續往下閱讀

森崴能源今（13）日上午召開董事會，其中決議因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項仍未定案，因此先損失認列，至上半年帳上虧損44.3億元。森崴能源指出，工程款台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，墊款金額近200億元，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。森崴能源今日召開重訊記者會，指出上午召開董事會，森崴能源母公司正崴公司與永崴投控公司也將依持股24.87%及44.16%認列損失。正崴公司與永崴投控公司本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公佈財報。森崴能源說明，富崴能源為森崴能源100%持股子公司，2020年富崴能源得標承攬台電離岸二期計畫之統包工程及五年維運合約，配合國家政策自組本土風電船隊和海事工程團隊，原定於今年底完成總裝置容量300MW的風電興建。但受種種非富崴能源所能控制的外在不利因素影響，施工成本暴增，專案也面臨極大壓力。森崴能源指出，台電離岸風電二期工程前期探勘、設計、海上施工，接連遭遇疫情、烏俄戰爭、全球大缺船、海事工程各類情事變更使得工作無法推進，待疫情舒緩，全球機電設備已暴漲3成，海事工程屬於稀缺資源，漲幅更高、更難取得。本案又須承攬商墊款施工，又遇到台灣其他離岸風場施工滑椿等狀況，造成銀行金融機構融資保守、利率走揚等諸多利空衝擊，另有諸多施工及成本管控上的困難與困擾，導致工程面臨巨大成本壓力，日前已依雙方合約向台電提出工程預算追加案。森崴能源提到，富崴能源也承擔巨大財務墊款壓力。本工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%計27億元履保金未依完工比例退還，另有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元；亟待台電公司與主管機關正視問題之嚴重性，並及時伸出援手。森崴能源強調，以保障廣大投資人權益，避免持續擴大損失。對於承攬商帶來的實質成本暴增，台電應予以正視，如期併網、穩定供電、共謀雙贏，才是台電與富崴能源最大公約數。