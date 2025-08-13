我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國華盛頓特區首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）指著三歲小女孩的照片，描述2024年華盛頓發生的謀殺案。（圖／美聯社／達志影像）

華府治安問題近來引發爭議，美國總統川普11日簽署行政命令，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，部署800名國民警衛隊進駐。白宮發言人表示，週一約有850名警元和執法人員在華府行動，共逮捕23人，罪名包括殺人、酒駕、槍枝、毒品等。川普週日發文，要求所有街友立刻遷離華盛頓特區，政府會提供遠離華府的安置地點，犯罪者則會全數依法收押近監獄。而川普11日進一步簽署行政命令及備忘錄，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，指示國防部長赫格塞斯部署800名國民警衛隊在特區、司法部長邦迪接管華府警察局。美聯社報導，一名匿名白宮官員透露，聯邦政府預計國民警衛隊隊員預計將從週二晚間開始上街巡邏。陸軍匿名官員表示，目前還沒有關於國民警衛隊巡邏地點的具體信息。依據《華盛頓特區自治法》（D.C. Home Rule Act）第740條，總統只能在「緊急特殊情況」下，為了「聯邦目的」接管特區警察，且每次不得超過30天。白宮發言人李威特表示，隨當局重新評估，接管時間可能會更長，但要延長接管特區警察的時間，需要國會批准，這恐怕會遭到民主黨國會議員抵制。李威特表示，週一約有850名警員和執法人員在華盛頓各地展開行動，連夜逮捕23人。罪名包括殺人、酒駕、槍枝、毒品犯罪及地鐵逃票。美國公園警察在過去五個月內還拆除了70個遊民營地，原本住在這些營地的人可以離開，去遊民收容所或接受戒毒治療，拒絕的人可能面臨罰款或監禁。民主黨籍的華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）表示，將會與經川普指示負責該區執法工作的聯邦官員合作，但警察局長將會負責該部門和警察。不過此前一天鮑澤態度並不相同，她認為川普接管特區警察並調動國民警衛隊的計劃並非有效措施，且指出川普聲稱的「緊急狀態」與該區犯罪率持續下降的情況根本不同。儘管川普聲稱要「奪回我們的首都」，但鮑澤與華盛頓特區警察局表示，華府的暴力犯罪在2023年急劇上升後，已經降到30年來最低，劫車案2024年下降50%、今年也持續下降，不過被捕者中有一半是青少年，對青少年的懲罰力道也是川普爭論的焦點。川普任命的華府首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）表示，儘管暴力犯罪有所減少，但犯罪率居高不下，這對受害者來說是大問題。華盛頓居民泰爾（Jeraod Tyre）對國民警衛隊感到擔憂，因為他們不像華盛頓警察一樣熟悉當地情況，他也確實看到犯罪率在下降；華盛頓本地人泰勒（Sheina Taylor）說這些軍隊讓她感到更害怕，即使你是華府的守法公民也不知道會發生什麼事，尤其她還是非裔美國人。