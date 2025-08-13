我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中港酒店總經理姜文偉率領團隊，捐贈二手設備與家具，支援花蓮太巴塱部落災後重建。（圖／台中港酒店提供）

為援助7月3日深夜花蓮光復鄉太巴塱部落突發火警，造成花蓮光復鄉太巴塱部落的紅糯米生活館全數焚毀的嚴重災情。台中港酒店與好事道平台及荃安長照關懷協會共同媒合資源，打造旅宿業首創的「減碳型永續公益」行動，趕在重建關鍵時期，將物資即刻送達災區。由荃安長照關懷協會協助進行在地配給，實質支援部落生活空間重建與長照設施修繕、重啟生活機能。台中港酒店總經理姜文偉表示，我們獲知災情後，火速啟動內部物資盤點機制，號召全體同仁盤點館內可再利用之設備與家具。為更精準介入、提供部落實質援助，台中港酒店此次捐贈內容包含大型廚房蒸爐、保溫車、沙發、餐桌及多組桌椅等，原購入總值逾新台幣百萬元。相關物資將優先投入生活館重建與長照空間的修繕使用。總經理姜文偉提及，根據平台估算，此次捐贈可減少逾7458公斤碳排放量，相當於種了622棵樹，不僅協助偏鄉重建，更落實資源循環再利用，對應聯合國永續發展目標SDG 12（責任消費與生產）、SDG 13（氣候行動）、SDG 17（多元夥伴關係）。此次台中港酒店與好事道平台、荃安長照關懷協會攜手合作，跳脫傳統單向捐贈思維，首創旅宿業導入三方協作模式，企業釋出閒置資產、公益平台媒合在地需求、社福單位執行現場配給，打造具減碳效益 × 公益價值 × 即時援助三重目標的新型公益路徑。台中港酒店表示，期盼這場實驗性的減碳公益行動能拋磚引玉，成為面對極端氣候帶來不可預期災難時，協助台灣社會累積更多韌性與希望的行動起點。