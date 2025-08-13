我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日投票，身兼民進黨主席的總統賴清德今（13）日表示，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決，並呼籲823公投投下不同意。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德邏輯錯亂、數典忘祖。賴清德今日在民進黨中常會指出，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，「我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」；他提到，在還沒經過安全檢驗程序， 無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，「所以，823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。黃國昌痛批，賴清德總統在民進黨中常會針對核三延役公投先說：「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，又說自己823會去投不同意票，邏輯錯亂到無以復加，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？黃國昌表示，賴清德可能忘了，自己曾參加的「核四公投 第三次千里苦行」，行動宗旨是核四興建與否應舉行公民投票，讓人民有權決定攸關台灣能源政策的重要議題，而823核三延役公投正是攸關台灣未來能源政策方向的重要議題，當然要交由全民來決定。黃國昌指出，正是因為賴清德政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，讓台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投，讓人民直接決定。無論同意或不同意，台灣人民都應該自己當家作主來決定，而不是賴清德說了就算，還是說賴清德肖想獨裁到連民進黨的公投神主牌都可以拋棄？黃國昌最後呼籲「823請一起站出來，核三延役投同意，為台灣爭口氣！」