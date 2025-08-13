我是廣告 請繼續往下閱讀

為關懷本公司保戶，針對本次受災保戶提供以下服務措施：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。