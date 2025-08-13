我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國當紅啦啦隊組合李珠熙（左起）、河智媛、禹洙漢與朴昭映。（圖／樂曜日提供）

▲河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙的「女神寵粉組」周邊商品。（圖／樂曜日提供）

▲2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會座位表。（圖／樂曜日提供）

「MUGEN無限夢想」負責人詹智能，本月4日於台中當街遇刺不幸身亡，享年57歲，而他生前推動的啦啦隊女神見面會「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」，主辦方決定如期舉辦，韓籍女神河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙確定於9月6日在台北三創與粉絲相見歡，齊心合力透過笑容與完美的演出，讓在天上的詹智能一了心願。「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」將於9月6日在台北三創舉辦，門票已於今中午12點正式啟售，這次親自邀請到韓國當紅啦啦隊組合，河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙，期望打造年度最盛大的應援盛會，主辦方感慨表示：「這是詹智能生前全力投入的計劃，我們相信將活動辦好，就是對他最好的紀念。」本次見面會陣容除了擁有「神級蜜大腿」稱號、以絕世笑顏與健身好身材圈粉無數的河智媛，還有被封為「韓華鷹最正啦啦隊」、在2024年韓國Dctrend論壇投票奪下第一的禹洙漢。同時也有韓援三星獅啦啦隊隊長朴昭映，以一雙會笑的眼睛和甜美氣質征服粉絲，是本次陣容中唯一的現役隊長，最後被譽為「棒球場上的孫娜恩」的李珠熙，都將在台正式露面。主辦單位強調，本次見面會不僅安排多元互動橋段，還推出限量「VIP應援大禮包」與「女神寵粉組」搶先預購福利，讓粉絲一次收藏四位女神的魅力與真心，儘管詹智能已無法親眼見證活動登場，但是「2025無限女神 VIP見面會」將成為他留給粉絲與夥伴們的最後禮物，意義非凡。