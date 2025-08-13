我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風來襲，總統賴清德今（13）日下午坐鎮災防中心，特別感謝中央地方積極投入防災工作，也對於經濟部與台電災區復電的積極態度表達感謝之意，另感謝國防部投入救災，也首度回應過去挨批國軍不進民宅協助被扭曲為不投入救災，強調該民眾是自己的好朋友，不是外傳70、80歲老先生，住在東區回故鄉西寮，當時自己就解釋國軍盡量避免進入私人財產範圍內，過去有誤解與糾紛，並希望當地廟宇主委或理事長給予協助，結果外界誤會拒絕投入救災，「我要特別說明，國軍幾十年來都是如此，除了保家衛國，天然災害來襲，國軍義不容辭站在第一線」。賴清德致詞時說，中央地方積極投入防災工作，大家辛苦了，自己要特別針對應變中心不管是過去丹娜絲颱風、西南氣流與楊柳颱風，各單位善盡職責，協助解決各縣市災情表達感謝；其次是特別關注到經濟部積極態度，過去有台電同仁進行搶修復電不幸發生意外身亡，經濟部保持積極態度，特別針對台東縣長請求復電，提及晚上可以復電，最晚最晚明天中午可復電，對台電表示感謝。賴清德也指示通傳會要特別留意，包括電線桿倒塌與基地台損壞，除了電跟水以外，通訊同樣重要 ，通傳會要有積極應變措施，不只中華電信，還有其他兩家電信公司也要到位，讓民眾生活不至於造成太大影響，這些都要列為SOP，上次颱風有經驗，請通傳會協助。賴清德同時感謝國防部協助，昨天有立委特別質詢行政院長卓榮泰國軍投入救災情況，本次颱風國軍有3萬1573多人待命，另還有車輛機具，投入救災是國軍重要工作之一，過去如此現在也如此，沒有例外。賴清德說，上次颱風過後到台南勘災，第一站是麻豆看農民文旦損失情況，就有立委希望國軍盡量派員協助，當時正值漢光演習，希望國防部用餘裕的兵力幫助民眾解決問題，感謝國防部增加兵力，後來第二次去西寮勘災，有很多房子被吹倒，當時國軍就已經在救災。賴清德也特別提及，在西寮勘災時，有民眾問可不可幫忙進入屋內，協助家具整理，但有鑒於國防部有訓練，盡量避免進入私人財產範圍內，過去有誤解與糾紛，因此特別跟當地廟宇主委或理事長幫忙。賴清德說，那位先生是自己的好朋友，不是外傳70、80歲老先生，家住台南市東區，回到故鄉西寮去提出要求，自己也回應國軍有這個規定，卻被誤會拒絕投入救災，因此特別說明，並強調國軍幾十年來都是如此，除了保家衛國外，天然災害國軍同樣義不容辭站在第一線，從這次整備情況就可以看出來，希望立法院與社會能夠了解國軍辛苦，「國軍一直跟民眾站在一起」。