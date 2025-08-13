我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芳瑜節目自爆曾遭詐騙外流裸照。（圖／YouTube@TVBS女人我最大）

44歲藝人芳瑜擁有傲人身材，雖然已升級為母親，但身材還保持得非常好。而近日，她登上《女人我最大》分享自己曾遭詐騙的經歷，竟自爆被詐騙集團假裝好友身分，騙走一張上半身裸照，她表示對方因為看中她平常極具正義感的俠女性格，假裝用她好友汪詩敏的名義，跟她說因為自己胸部太黑沒自信，然後要求芳瑜拍自己胸部給她看，芳瑜也照做，而在對方提出更過分要求後，她才驚覺被詐騙。芳瑜在節目中分享自己曾遭詐騙外流裸照，透露與女星汪詩敏是好友，但對方很沒自信，有一次對方傳Line給她，說自己交了新對象，準備要發生關係，但因為乳頭顏色太黑，很沒信心，芳瑜就安慰對方：「真正愛妳的人不會計較」，還說自己生過小孩會更黑，沒想到對方卻說「我看」，芳瑜也絲毫不懷疑，馬上拍下來傳送給對方，開導好友不用在乎。不過沒想到對方又說「我妹妹也很黑」，芳瑜一開始也是安慰，但對方竟要求看芳瑜的私密處，芳瑜這時才感到不對勁，想說連女生跟女生都不會有這種要求，所以芳瑜馬上用FB去問汪詩敏是不是在跟自己聊天，沒想到汪詩敏竟回：「沒有，我剛睡醒」，芳瑜頓時驚覺被詐騙，原來對方是盜用了好友公開的照片跟名字，用假的帳號跟她聊天，不過她最後也說還好拍的時候沒有照到臉，才沒有釀成大禍。芳瑜在高中時期，就開始到處打工，還在大學時期當過平面模特兒，以及兼差當Show Girl及展場主持人。2004年，她正式出道，進入沈玉琳的製作公司擔任節目主持人，同時也在寰宇新聞二台擔任新聞主播4年，以及《女人我最大》女人軍團的成員等，主持能力備受肯定。私生活方面，芳瑜在2016年，與大5歲圈外老公Lion登記結婚，據悉，對方從事投資行業，是上市公司的董事。結婚約2年後，芳瑜在2018年5月生下兒子。