▲中華電信用戶如果覺得接發話有異常，可以直接切換一次飛航模式，或是直接開關機來恢復正常。（圖／記者周淑萍攝）

▲中華電信之前建議所有用戶手動切換「飛航模式」，藉此確保手機行動語音能接發話正常。（圖／手機截圖）

中華電信在7月31日凌晨因軟體升版作業異常，導致「行動語音」服務受影響，造成大量中華電信用戶無法接聽電話，後續甚至需要透過手動才能恢復正常，造成用戶怨聲四起。雖然換算大約幾10元，但也算是有點誠意了。根據中華電信表示，114年7月31日凌晨因行動網路系統軟體升版作業異常，導致行動語音服務受影響，雖行動上網及其他服務不受影響，但仍造成用戶不便。中華電信依行動寬頻服務契約規定回顧該起事件，事件是發生在凌晨，且中華電信稱很快速的修復完成，本以為受影響的用戶不多，但後續卻發生，大量中華電信用戶無法正常接聽電話，雖然上網、傳送LINE都沒有問題，但語音通訊對多數用戶來說還是有其重要性。有不少網友怒飆：「半夜根本不知道電話打不通，早上才發現沒辦法打電話」。可能受影響的用戶廣泛，中華電信更是罕見的連發兩天簡訊提醒用戶要手動開關機，或是透過快速的切換飛航模式，藉此恢復正常的行動語音功能。