迎接暑假，台中市文化局配合「台中玩劇場生活節」，首次加碼推出「貝森朵夫、法吉歐利雙名琴共享體驗」，邀請熱愛音樂民眾走進大墩文化中心與中山堂，感受演奏廳旗艦級鋼琴的極致音色，迴響熱烈，現場每天都宛如舉辦小型音樂會，不僅吸引大排長龍民眾等待體驗名琴，悠揚琴聲也引來民眾駐足聆聽。
台中市大墩文化中心主任陳文進表示，中山堂擁有貝森朵夫、法吉歐利、史坦威、河合及山葉等五大名琴供表演團隊租借演出使用，其中「法吉歐利F308」素有「鋼琴界法拉利」之稱，另首次在大墩文化中心開放體驗的「貝森朵夫帝王琴」，更是國際樂壇公認的「鋼琴界勞斯萊斯」。
陳文進說，上周開放雙名琴共享體驗以來，每天都有不少人抱著「一生難得體驗一次」心情盛裝參與，儘管每人限時5分鐘，仍吸引大排長龍人潮耐心等待。他強調，藝術並非高高在上，文化局舉辦雙名琴共享體驗活動，期待大家熱烈參與，讓藝術融入生活成為日常。
今天在大墩文化中心舉辦雙名琴體驗開幕式，邀請曾獲總統教育獎、台中市惠明視障者教養院院生李家敏老師，及雙十國中音樂班陳宇霏、李苡瑄同學示範演奏貝森朵夫帝王琴。李家敏雖然視力受限，卻以堅毅與熱愛鋼琴的心境，在琴鍵間流轉出飽滿而富張力的樂音，令全場觀眾大受感動。她的演出不僅展現鋼琴的極致魅力，更傳遞音樂跨越身心障礙、凝聚人心的力量。
「雙名琴共享體驗」活動至8月24日落幕，文化局邀請民眾把握機會，相關場次時間與預約方式，請至大墩文化中心（https://pse.is/7xvbt5）與中山堂（https://pse.is/7xvc7h）官網查詢。另外，清水港/區藝術中心也將接力於10月1日~19日，於港藝展覽大廳提供民眾體驗公共鋼琴，歡迎喜歡音樂的市民朋友踴躍參與、盡情彈奏自己的生活奏鳴曲。
