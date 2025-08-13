我是廣告 請繼續往下閱讀

台中南屯區的「單元五重劃區」近年被視為13期的綠意延伸版圖，也是台中市政府積極打造的國際級宜居生活區，區域總面積近70公頃，在台中市都市計畫中被定位為「休閒居住導向」的低密度純住宅區，相較於商業密集、交通壅塞的市中心重劃區，單元五保有萬坪綠地，更被譽為「城市中的綠肺」。其中單元五擁有面積約1.3萬坪的「高鐵新市鎮生態公園」，更是台中市四大生態公園之一，比肩水湳中央公園、七期秋紅谷、單元二黎新公園，以其他三大生態公園房價來比較，水湳中央公園、七期秋紅谷公園周邊建案已突破百萬元、單元二黎新公園周邊更是也達9字頭，相比單元五的「高鐵新市鎮生態公園」周邊目前才進入推案時程，5字頭房價後勢可期。不僅有「高鐵新市鎮生態公園」，單元五作定位為「國際級休閒發展區」，區內擁有全國首座符合國際規格的「台中市國際足球園區」，設計內容包含1座11人制天然草皮主競賽場（附設6000席觀眾席）、1座11人制人工草皮足球練習場、2座5人制人工草皮足球練習場，並設有地下停車場及綠美化設施。大型公共建設與綠意加持下，單元五地段價值不只於此，更享有五、七、八期完整生活機能，南邊鄰近中台灣唯一三鐵共構的台中高鐵站，及全台最大D-ONE百貨商場，等同享有3鐵2高1快紅利，在台中S級交通環境下，不難想像品牌建商陸續插旗。看準單元五的開發潛力，南投實力建商匠泰開發在此購地推案，來自埔里的「匠泰開發建設」，以超過10年的開發經驗，正式插旗台中就首選南屯單元五。目前線上預售案有「精銳LEAD」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」，此外，包括惠宇、大城、聯悅、開富力等開發商也已經購地卡位、伺機推案。而匠泰建設首案「琢力自然」選址永春東五路與龍鎮二街角地，規劃46戶純住宅，規劃24~27坪全2房，主打5字頭親民價格與高品質建材，為年輕自住族與精緻小家庭提供高CP值首選。匠泰開發建設總經理黃建堯表示：「其實埔里有一位傳奇女性陳綢阿嬤，一生致力於公益深受感悟，公司也將『善循』作為核心理念，我們也希望在企業發展的同時也回饋社會形成善良的循環，建案導入「公益賞屋」機制，只要民眾親臨現場賞屋，匠泰即以客戶名義捐贈給家扶、等家寶寶等社福機構，推動社會參與、企業共善。作為埔里品牌建商前進台中的首案，匠泰營建機構旗下還包括埔里前三大混凝土廠、全億鋼架廠、廣達國際機械廠、埔里知名親子景點露營區-緣溪行等集團實力雄厚。「琢力自然」建築規劃訴求日式簡約與自然光景融合，建材全面升級，包含石材外觀、更與豪宅對位，地下室設置第二門廳及鋪設全地磚地坪車位、更祭出5年防水保固，建材搭配日系INAX衛浴、Clean Up廚具、伊萊克斯洗碗機與Showa氣密窗。設計全戶邊間、四戶雙梯整體規劃同級七期豪宅。對此，匠泰建設業務副理許家榮指出：「本案最吸引人的，就是其對細節的高度講究，且除了交通、地點，我們還位於台中『科技走廊』延伸帶上，是區域內最具成長潛力的住宅新聚落。隨著中科、精密機械園區，區域單坪房價已坐6望7，而『琢力自然』此次推出全2房全邊間規劃，高規格產品條件且入手門檻相對親民，因應目前市場環境推出彈性付款方案，讓真正需要購屋的客群可以輕鬆入手，潛力值得期待。」