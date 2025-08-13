我是廣告 請繼續往下閱讀

今年大學考試分發入學放榜，亞洲大學招生399人滿招，加上3個外加原住民名額，共計錄取402人。另加上今年6月申請入學榜單，亞大招生名額使用率達92.44％，在全台招收1000名以上的公私大中排名第3，其中更有高達25個科系招生百分百。亞大表示，無論申請入學、分科測驗都受考生青睞，顯示辦學獲肯定。亞大校長蔡進發表示，亞大創立25年，是全台最年輕的大學，人文、科技並重，近年來以卓越學術成就、創新實力，在高等教育領域嶄露頭角，連續11年榮獲「世界最佳大學」的肯定。亞大培育兼具軟實力、專業力的跨領域AI人才，不論國際風向如何改變，學生都能掌握世界趨勢。蔡校長指出，亞大入選「企業最佳大學」，是中部首所與104人力銀行合作的大學，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間就能了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖，畢業後順利銜接職場。蔡校長提到，亞大結合智慧醫療與大健康產業需求，積極布局人工智慧領域，全力打造AI人才培育基地。此外，亞大開設輝達NVIDIA證照班1年多，累計學生取得NVIDIA國際AI證照突破100張，為全國大專院校第一，加上亞大與亞馬遜AWS設立「雲創學院」，已有113人取得AWS證照，取得AWS、NVIDIA國際證照人數超過200人，累積的AI實力深厚，國際就業競爭力強！值得一提的是，亞大第2家附屬醫院、長照、生技、公托園區即將於明年11月開幕，將創造2500個工作機會，同學在校培養跨域專業能力、學用合一，畢業就能高薪就業。今年6月申請入學放榜，根據大學甄選入學委員會統計，114學年的招生名額使用率為83.88％，招生名額在1000人至2000人的大學有13所、2001人到2506人的大學有5所。亞大獲核准招生1468名，獲分發1357名，招生名額使用率達92.44％，相較113學年分發率88.22%，招生名額增多且分發率提高。