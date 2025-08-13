我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 每位賓客座位上都準備了一份「解酒保健品」。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 出席賓客留言見證解酒保健品效果。（圖／翻攝自Dcard)

▲解酒保健品牌「醚立克 Myrkl」因此引發網友熱議（圖／翻攝自Dcard）

一場「三十歲辦桌生日派對」日前於 Dcard 掀起熱議，不只酒水無限供應、總舖師備菜，連每位賓客座位上都準備了一份「解酒保健品」，實測效果更讓網友直呼「太燒了」。主題派對採復古辦桌形式，現場席開數十桌，動員180人共襄盛舉。包括威士忌、燒酒、啤酒等烈酒齊發，開場即發 shot ，搭配解酒保健品，號稱「喝酒解酒一條龍」，讓網友忍不住笑稱：「這根本是婚禮＋人體實驗現場」。然而讓人印象最深的，並非菜色或活動規模，而是每人配給一包解酒保健品。原 PO 透露，有出席者留言證實：「人生第一次亂喝這麼多酒還沒有變水箭龜」、「隔天幾乎沒什麼宿醉感」。此文引發網友好奇詢問：「對解酒藥比較有興趣.....」留言區被洗版。有網友補充說：「醚立克真的不太會宿醉不舒服 」、「我覺得很可以 屈臣氏有」，也有人實測後表示：「認真覺得有用 雖然價格中上 但真的不頭痛」。「醚立克 Myrkl」為來自瑞典的保健食品品牌，主打飲酒前服用，透過專利益生菌協助代謝，已在歐美市場造成話題，獲得消費者好評。除了派對實測分享，原 PO 也表示，本次派對也由專業總舖師操刀，鮑魚、龍蝦、輪番上桌，加上拼酒賽與伴手禮加持，被網友形容為「這是婚禮等級了吧」。也有網友打趣說：「你同事真的很適合做活動公司」、「這種同事給我來一打」。還有網友回應：「生日沒看過還可以這樣搞.....」從這場「喝酒＋解酒」並存的派對可見，當代年輕人面對飲酒文化，除了為派對文化注入嶄新思維，更注重健康意識與身體負擔，會選擇機能型保健輔助品，讓歡聚時光更安心。