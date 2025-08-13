商業雜誌「CEO WORLD」近日發布全球多國薪資調查，比較各國稅後平均月薪總額，結果顯示，瑞士以月薪8218美元（約新台幣24.6萬元）奪冠，台灣以1870美元（約新台幣5.6萬元）排名第41位，慘淪亞洲四小龍最後一名。
商業雜誌「CEO WORLD」8日發布報告，比較全球各國稅後平均月薪總額。2025年薪酬最高的國家是瑞士8218美元（約新台幣24.6萬元）、盧森堡以6740美元（約新台幣20.2萬元）位居第二、美國以6562美元（約新台幣19.6萬元）位居第三。
第四至十名依序為冰島6548美元（約新台幣19.6萬元）、挪威5772美元（約新台幣17.3萬元）、丹麥5749美元（約新台幣17.2萬元）、加拿大5188美元（約新台幣15.5萬元）、愛爾蘭4729美元（約新台幣14.2萬元）、荷蘭4688美元（約新台幣14萬元）、新加坡4457美元（約新台幣13.3萬元）。
新加坡是前10名中唯一的亞洲國家。台灣在197個國家中排名第41名，平均薪資1870美元（約新台幣5.6萬元），低於鄰近的第22名香港3177美元（約新台幣9.5萬元）、第27名日本2583美元（約新台幣7.7萬元）、第30名的韓國2287美元（約新台幣6.8萬元）、第33名的澳門2221美元（約新台幣6.6萬元）。另外，中國是第60名，平均薪資1229美元。（約新台幣3.7萬元）
CEO WORLD雜誌的報告分析，金融、資訊科技等產業薪資水準最高，行政支援、餐旅、建築業等則相對較低。
在比較不同國家的薪資時，必須考慮通膨因素。近年來，許多國家都面臨高通膨率，這會顯著影響購買力。這種通貨膨脹很大程度上是由疫情及其導致的供應鏈中斷所造成的。
此外，包括俄烏衝突、川普關稅、中美戰略競爭、中東持續緊張局勢、中印地緣政治挑戰以及中國經濟放緩在內的地緣政治風險，也加劇了這些問題以及能源危機，導致供應延遲。不幸的是，目前以色列與哈馬斯之間的衝突可能會進一步惡化局勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第四至十名依序為冰島6548美元（約新台幣19.6萬元）、挪威5772美元（約新台幣17.3萬元）、丹麥5749美元（約新台幣17.2萬元）、加拿大5188美元（約新台幣15.5萬元）、愛爾蘭4729美元（約新台幣14.2萬元）、荷蘭4688美元（約新台幣14萬元）、新加坡4457美元（約新台幣13.3萬元）。
新加坡是前10名中唯一的亞洲國家。台灣在197個國家中排名第41名，平均薪資1870美元（約新台幣5.6萬元），低於鄰近的第22名香港3177美元（約新台幣9.5萬元）、第27名日本2583美元（約新台幣7.7萬元）、第30名的韓國2287美元（約新台幣6.8萬元）、第33名的澳門2221美元（約新台幣6.6萬元）。另外，中國是第60名，平均薪資1229美元。（約新台幣3.7萬元）
CEO WORLD雜誌的報告分析，金融、資訊科技等產業薪資水準最高，行政支援、餐旅、建築業等則相對較低。
在比較不同國家的薪資時，必須考慮通膨因素。近年來，許多國家都面臨高通膨率，這會顯著影響購買力。這種通貨膨脹很大程度上是由疫情及其導致的供應鏈中斷所造成的。
此外，包括俄烏衝突、川普關稅、中美戰略競爭、中東持續緊張局勢、中印地緣政治挑戰以及中國經濟放緩在內的地緣政治風險，也加劇了這些問題以及能源危機，導致供應延遲。不幸的是，目前以色列與哈馬斯之間的衝突可能會進一步惡化局勢。