前民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積案而遭羈押約11個月，日前高院裁定駁回抗告，柯文哲確定延押至10月1日，其妻陳佩琪昨（12）日崩潰發文喊「請在我面前槍斃他」，引外界同情。對此，前立委郭正亮今直言，依照司法慣例，如果沒有別的案子讓柯文哲延押，應該關15個月就會交保了。郭正亮今上《大新聞大爆卦》指出，要等到2028年才迎接阿北太久了，他聽說如果不是殺人罪或重大傷害等案，單一審期的羈押最多只有15個月，這應該是司法慣例，柯文哲如果沒有另外案子造成再被續押，照理講15個月會交保。郭正亮認為，等柯文哲一審判決出來，應該也是會交保，且目前也沒看到有別的案子在辦。前總統陳水扁當時沒被交保，最後才保外就醫，那是因為陳水扁有很多案子同時在調查，而柯文哲只有京華城一案，那柯文哲最近為什麼會一直出庭？因為北檢不能讓柯文哲拖到年底一審還出不來，那就太離譜了，現在是在趕進度。郭正亮也說，他認為國民黨現在應該和民眾黨一起推柯文哲一審直播，讓全台灣人來聽，因為現在柯文哲收賄、圖利、偽造文書、侵佔這些罪都是裡面在講，如果直播也可以給北院一點輿論支撐，否則北院搞不好還不敢判。