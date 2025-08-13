我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市葳格國際學校小學部學生，暑假在日本舉行的新加坡舉行的中，分別奪下金、銀、銅等多項榮譽，為校爭光。校長沈月清表示，未來，將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。沈月清校長表示，暑假裡，葳格小學部捷報頻傳，其中資訊校隊學生林承澔以「智能旋轉晾衣架」創作代表台灣進軍IEYI國際青少年發明展日本總決賽，憑著精準的技術展示與流暢的國際簡報，獲得評審高度讚賞並勇奪銀牌。該作品已取得多國專利，不僅創意十足，更展現了跨領域整合與實用價值。同時，第21屆IMC國際數學競賽中，六年級學生李孟樵勇奪金牌，林禹丞榮獲銀牌，簡廷恩與陳翰陞則摘下銅牌。這項國際頂尖數學賽事涵蓋數論、幾何與邏輯推理，競爭激烈。四位選手長期投入進階數學課程與密集訓練，憑藉解題功力與敏銳思維，最終贏得評審肯定。此外，在2025香港優數盃國際邀請賽中，除了三年級學生陳惠能榮獲最高榮譽狀元獎，何宸瑄與林楷晉雙雙獲特等獎，徐瑞晨則獲一等獎，郭瑀菲獲二等獎，同樣為校增光。沈月清校長表示，此次能在國際競賽上獲獎，不僅是對學生努力的肯定，也印證葳格在培養學生國際視野與跨域能力上的卓越成果，用實力點亮台灣。未來，學校將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。