楊柳颱風（國際命名PODUL）移動速度快，中央氣象署表示，最快明晨就會解除海上陸上颱風警報。高鐵公司表示，明（14）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用。台鐵晚間也宣布全線正常營運。高鐵公司提醒，明日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用。惟颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢。高鐵指出，颱風期間部分地區可能出現較大風雨，台灣高鐵公司再次呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定易飄落物，如：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，該等物品若遭強風吹入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，不僅嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，高鐵說明：1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。3.台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。台鐵表示，明日列車行駛狀況如下：一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。三、南迴線(枋寮=臺東間)正常行駛。四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。