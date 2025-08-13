我是廣告 請繼續往下閱讀

核三延役公投將在本月23日投票，中選會在今（13）日舉辦第4場的說明會，由過去主張反核的民眾黨主席黃國昌擔任正方代表，反方為年僅20歲的公民吳亞昕。而事後黃國昌更痛批總統賴清德「邏輯錯亂、數典忘祖」，對此前議員王浩宇表示，黃國昌當年反核主張比民進黨還激進，把所有鎂光燈全部搶走，然後騙到一大堆票，到現在仍不敢相信可以整個立場完全轉變，「不要臉到這樣！」對於黃國昌過去反核現在卻倡議核三延役，今日擔任說明會正方代表，事後更發文批評總統賴清德「邏輯錯亂、數典忘祖」。對此王浩宇表示，黃國昌當年反核的時候綠黨跟時代力量走在一起，都是政黨大隊。王浩宇說，黃國昌當時義憤填膺反對核電，主張比民進黨還激進，把所有鎂光燈全部搶走，然後拿這個騙到一大堆票，真的不要以為台灣人短短幾年，就會忘記過去他的主張，好像廢核的結果你不用負責一樣？最後王浩宇說，到現在還是不敢相信，黃國昌可以整個立場完全轉變，「不要臉到這樣！」