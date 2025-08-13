我是廣告 請繼續往下閱讀

吃安眠藥出現記憶喪失、夢遊 藥師：可能意味有風險

安眠藥別配酒精！藥師：恐過度抑制中樞

新北市一名65歲賴姓男子疑似服用安眠藥物後，導致精神不濟，但仍駕車出門，後續撞倒路邊汽機車。藥師提醒，有些類別的藥品確實可能會出現較嚴重副作用，包括記憶喪失、夢遊等，建議一旦有疑似現象，要立即停藥，並尋求醫師協助。一名男子在撞車後，警方獲報到場發現，該名男子並無飲酒，且車內無違法藥物。男子自述服用醫師開立的安眠藥物，出現精神不濟。台北市立聯合醫院藥師蘇柏名受訪時表示，其中一類較常用的安眠藥為z-drug的類型，包括史蒂諾斯等，臨床上效果非常好，但藥品有2項較嚴重的副作用，如記憶喪失及夢遊。蘇柏名提到，原則上都會向病患提醒，若出現夢遊、記憶喪失的現象等，就要馬上停藥，並立即找醫師換藥，因為可能意味著這類藥物不適合使用，要留意許多潛在風險。蘇柏名指出，也因為每個人的睡眠週期和時間不太一樣，可能安眠藥尚在半衰期，但還未代謝完，人就已經醒來，可是藥物在身體的濃度仍維持一定的量，而濃度愈高，副作用也會愈強。蘇柏名說，有些長者可能褪黑激素分泌較不足，即便加上安眠藥，也頂多一天睡3、4小時，若使用的是中長效型的藥物，在身上可能會維持一定濃度，造成中樞抑制的情況，出現頭暈、想睡等，無法控制自己的肌肉，也就出現跌倒等問題。近幾年社會也較留意「藥駕」的問題，也就是服藥後不駕車。蘇柏名說，原因可能是有些人服藥後，睡一覺起來，人看起來醒了，但身體和意識尚未完全甦醒，就可能會出狀況，因此要特別留意。蘇柏名也提醒，因為安眠藥本身就是中樞神經抑制，若有服用同樣會造成中樞神經抑制的東西，就要留意，像是酒精就不可以引用等，以免造成過度抑制。蘇柏名提到，若有些民眾可能因為感冒或流鼻水，服用抗組織胺等，這類藥品可能也會造成民眾想睡，建議都要先與醫師或藥師討論，根據自身情況開立適合的藥物。一旦發現自己睡眠周期改變，蘇柏名指出，如有些人是不固定的班表等，也要記得與醫師討論，開立適合劑量，避免造成生活困擾。