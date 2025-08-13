我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司企業工會理事長陳春生堅決反對中鋼公司讓利，但支持中鋼公司在不虧本的情況下，協助鋼鐵下游業者的競爭力，一起共度經濟難關。(資料照／記者黃守作攝)

中國鋼鐵公司董事長黃建智於今(13)日表示，中鋼公司近期關注全球經貿與市場趨勢之變化，並強化產業韌性挑戰，未有刻意讓利之情形發生，將攜手產業夥伴，穩健因應挑戰，共同度過難關，以拯救我國鋼鐵產業之經濟。中鋼公司董事長黃建智說，中鋼公司密切關注全球經貿與市場趨勢變化，持續依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，並未有刻意讓利之情形發生。黃建智並說，政府於近日提出協助方案，即媒體所報導之「讓利」之規劃，是透過法人單位彙整用鋼產業的需求，共同向中鋼公司購買原料，中鋼也會依據既有銷售的制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共同度過難關，共創互利雙贏的局面。黃建智指出，中鋼公司一向高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，始終以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧，在面對經營環境變化，該公司將持續以理性協調的態度，積極研議，並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間，取得良好的平衡點。黃建智並指出，中鋼公司面對當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰，該公司將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，盼與政府、客戶及產業夥伴，攜手共同推動轉型升級，以穩健應對外部變局、突破困境，為我國鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎，期拯救我國鋼鐵產業之經濟。中鋼公司企業工會理事長陳春生也指出，如果政府經濟部沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本，因此，該工會堅決反對中鋼公司讓利，但全力支持中鋼公司在不虧本的情況下，協助鋼鐵下游業者的競爭力，一起共度經濟難關。陳春生認為，經濟部應該要在有更具體配套措施出來後，再來討論中鋼能如何協助下游業者，不要再草率提出中鋼讓利之說詞，這種方式不要說是中鋼公司員工，就連中鋼百萬股東也很難接受，而中鋼也身受關稅衝擊，上半年營運轉盈為虧，現在根本沒有本錢，更別說有利可讓了。