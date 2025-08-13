我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國阿拉斯加首府朱諾附近的門登霍爾冰川上方的蘇塞德盆地（Suicide Basin），每到春夏都會發生冰川湖潰決導致洪水。圖為2024年8月洪水淹沒居民區。（圖／美聯社／達志影像）

美國阿拉斯加州首府近日進入「災難」（Disaster）狀態，附近的門登霍爾冰川上方的蘇塞德盆地（Suicide Basin）水位已經達到臨界點，隨時可能發生災難性的冰川湖潰決。這座盆地幾乎每年春夏都會發生洪水，自2001年以來，已經沖毀、數百棟房屋。據阿拉斯加公共媒體、CBS News報導，由於雨水和融雪開始從門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）上方的蘇塞德盆地（Suicide Basin）溢出，流入下方的門登霍爾河，阿拉斯加首府朱諾（Juneau）即將面臨災難性的潰決洪水。朱諾市洪水區的部分居民已經根據警告撤離，。週二早上，當局證實冰壩已經開始漏水，預計洪水將持續到週三。阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）10日宣布，首府朱諾（Juneau）進入「災難」（Disaster）狀態。當地官員週二加強了警告，「不要等待，今晚就撤離」，並證實蘇塞德盆地已經開始漏水，預計洪水將持續到週三。美國國家氣象局表示，預計洪水將在周三當地時間上午 8 點至中午（美國東部時間中午 12 點至下午 4 點）達到高峰。門登霍爾冰川距離朱諾僅約12英里（約19.3公里），且有便利的步道，因此成為熱門旅遊景點。朱諾擁有3萬居民，該市郊區的住宅距離冰川下方的門登霍爾湖不到數英里，許多住宅面向冰川爆發後流入的門登霍爾河。自2011年以來，朱諾地區的洪水每年都令人擔憂，近年來已沖毀、淹沒數百棟房屋。當地政府今年在2.5英里長的河岸安裝了一萬多個巨型沙袋組成的臨時堤壩，希望保護淹沒區域的數百棟房屋免受大面積破壞。2023、2024朱諾已經連續兩年遭遇創紀錄的洪水，去年8月，河水達到15.99英尺，比一年前的紀錄高出約一英尺，造成300棟住宅遭破壞。今年預計最高水位將達到16.3至16.8英尺。該地會發生洪水是因為門登霍爾冰川附近一座較小的冰川，因氣候變暖而消退，留下蘇塞德盆地。每年春夏雨水和融雪都會流入這個盆地，當水量足夠大時就會穿過門登霍爾冰川形成的冰壩，流入門登霍爾湖、門登霍爾河。