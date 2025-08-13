我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NoB山田信夫2019年曾來台參與中職演出。（圖／Capture@蓋艾傳媒提供）

日本資深歌手山田信夫（藝名NoB）以演唱經典動畫《聖鬥士星矢》主題曲〈天馬座幻想〉（ペガサス幻想）聞名，所屬經紀公司今（13）日證實，他已於8月9日下午1時39分因腎臟癌病逝，享壽61歲。葬禮已由家屬與相關人士低調舉行，後續將另辦告別會。山田信夫出生於大阪府，1984年以搖滾樂團MAKE-UP主唱身分出道，憑《聖鬥士星矢》主題曲〈天馬座幻想〉走紅海內外。MAKE-UP解散後，他持續以個人名義投入動畫與特攝歌曲創作與演唱，包括《炎神戰隊轟音者》、《魔法戰隊魔法連者》、《特命戰隊》、《國王戰隊》、《轟轟戰隊冒險者》、《天裝戰隊護星者》等多部超級戰隊系列作品，音樂足跡遍及不同世代。2019年，他也曾來台灣，在中華職棒賽事中帶來現場演出。山田信夫早在8年前就被診斷出罹患腎臟癌，當時醫生曾宣告他僅剩5年壽命，但他以「唱下去」的信念與病魔對抗，接受放射線與藥物治療，直到生命最後一刻，仍在談論音樂與舞台。去年4月，山田信夫甚至長出一顆腦腫瘤，因而取消海外演出專注治療，但在今年6月底他依舊打起精神，站上大阪舞台，熱愛音樂的信念逼哭不少粉絲。與他合作超過40年的音樂夥伴河野陽吾回憶，NoB過去曾多次憑驚人的生命力戰勝病魔，離世時神情安詳。經紀公司也表示，他至死前仍保持對音樂的熱情與創作的渴望，將永遠被粉絲銘記。NoB的葬禮已經結束，他們將另行規劃告別式，讓眾人都能來弔念NoB。